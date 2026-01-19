Giovani e gaming online in Italia

Il gaming online sta avvicinando una parte crescente di adolescenti a meccanismi simili a quelli del gioco d’azzardo. Secondo i dati dell’Istituto Superiore di Sanità, il 28,1% dei giovani tra gli 11 e 17 anni ha già sperimentato dinamiche assimilabili alle scommesse all’interno dei videogiochi.

Il confine tra gaming online e gioco d’azzardo è diventato sempre più sottile a causa dei meccanismi come le loot box o le microtransazioni, che utilizzano sistemi di gratificazione simili a quelli delle scommesse tradizionali. Gli adolescenti presentano una percezione del rischio ridotta, in particolare quando le vincite vengono proposte come ‘facili’. Uno studio recente ha confermato che i ragazzi interagiscono con attività simili all’azzardo più delle ragazze, mostrando una maggiore propensione a ripetere l’esperienza in futuro.

La pressione sociale, come la normalizzazione di certi comportamenti, può favorire l’emulazione e rafforzare l’idea che il rischio sia accettabile o normale. Per favorire un uso sano del gaming e prevenire il Gaming Disorder, è fondamentale il ruolo educativo di genitori e insegnanti. Tra le buone pratiche rientrano: favorire il dialogo, stabilire regole chiare, comprendere la dimensione sociale del gaming e dare il buon esempio.

Parallelamente al supporto educativo, stanno emergendo progetti innovativi mirati a proteggere i giovani attraverso la socialità. In Italia si distingue il progetto “DIS-PLAY”, che offre supporto psicologico e pratico alle famiglie. Il progetto “Game On” è un esempio eccellente di prevenzione “dal basso” che propone alternative e insegna ai ragazzi a gestire il proprio tempo.

A livello europeo, è stato avviato il progetto “Promuovere la salute mentale di minori e giovani”, cofinanziato dall’Unione Europea. Il programma mira a rafforzare l’intera rete di protezione intorno ai ragazzi, formando professionisti capaci di ascoltare i ragazzi senza pregiudizi e promuovendo percorsi educativi nelle scuole. L’obiettivo non è demonizzare i videogiochi, ma educare i giovani a un utilizzo critico e responsabile, affinché il gaming online possa convivere in modo armonioso con le altre attività e diventare una componente equilibrata della loro vita quotidiana.