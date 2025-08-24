Giovani e Alimentazione: Rischi per la Salute in Italia

In Italia, il 9% dei giovani non consuma verdura, il 7% non mangia frutta e quasi la metà consuma troppa carne. Gli esperti segnalano un abbandono del tradizionale modello alimentare mediterraneo e la Società Italiana di Nutrizione Umana ha proposto una nuova piramide alimentare per affrontare questa situazione.

Le abitudini alimentari dei giovani mostrano un calo significativo dell’assunzione di frutta, verdura, cereali integrali e latte, con un aumento del consumo di carne, che supera le quantità raccomandate. Quasi un giovane su dieci rinuncia alla verdura, il 7% non mangia frutta e un 14% evita i latticini, il che potrebbe compromettere l’apporto di nutrienti essenziali. Dall’altro lato, il 47% dei giovani consuma carne più di tre volte a settimana, il che è preoccupante per la salute a lungo termine.

Secondo i nutrizionisti, questa tendenza non rappresenta solo un cambiamento nelle preferenze, ma una modifica del profilo nutrizionale. La riduzione dell’assunzione di frutta, verdura e cereali contribuisce a una carenza di nutrienti fondamentali, aumentando il rischio di malattie metaboliche e cardiovascolari. Inoltre, una dieta sbilanciata a favore delle proteine animali può provocare sovrappeso e problemi di salute in età giovanile.

Per adattarsi a queste sfide, la nuova piramide alimentare promuove il consumo quotidiano di alimenti vegetali, collocando le proteine animali al vertice e suggerendo un consumo occasionale. Anche la gestione della dieta è stata ripensata, passando a un approccio settimanale, che incoraggia l’inclusione di abitudini salutari come l’esercizio fisico e una corretta idratazione. Questo aggiornamento viene visto come fondamentale per la prevenzione delle malattie e per migliorare la salute delle nuove generazioni.