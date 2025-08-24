26.7 C
Roma
domenica – 24 Agosto 2025
Salute

Giovani e Alimentazione: Rischi per la Salute in Italia

Da StraNotizie
Giovani e Alimentazione: Rischi per la Salute in Italia

In Italia, il 9% dei giovani non consuma verdura, il 7% non mangia frutta e quasi la metà consuma troppa carne. Gli esperti segnalano un abbandono del tradizionale modello alimentare mediterraneo e la Società Italiana di Nutrizione Umana ha proposto una nuova piramide alimentare per affrontare questa situazione.

Le abitudini alimentari dei giovani mostrano un calo significativo dell’assunzione di frutta, verdura, cereali integrali e latte, con un aumento del consumo di carne, che supera le quantità raccomandate. Quasi un giovane su dieci rinuncia alla verdura, il 7% non mangia frutta e un 14% evita i latticini, il che potrebbe compromettere l’apporto di nutrienti essenziali. Dall’altro lato, il 47% dei giovani consuma carne più di tre volte a settimana, il che è preoccupante per la salute a lungo termine.

Secondo i nutrizionisti, questa tendenza non rappresenta solo un cambiamento nelle preferenze, ma una modifica del profilo nutrizionale. La riduzione dell’assunzione di frutta, verdura e cereali contribuisce a una carenza di nutrienti fondamentali, aumentando il rischio di malattie metaboliche e cardiovascolari. Inoltre, una dieta sbilanciata a favore delle proteine animali può provocare sovrappeso e problemi di salute in età giovanile.

Per adattarsi a queste sfide, la nuova piramide alimentare promuove il consumo quotidiano di alimenti vegetali, collocando le proteine animali al vertice e suggerendo un consumo occasionale. Anche la gestione della dieta è stata ripensata, passando a un approccio settimanale, che incoraggia l’inclusione di abitudini salutari come l’esercizio fisico e una corretta idratazione. Questo aggiornamento viene visto come fondamentale per la prevenzione delle malattie e per migliorare la salute delle nuove generazioni.

Articolo precedente
Film italiani al Festival di Venezia: scoperte imperdibili
Articolo successivo
Milan-Cremonese, Allegri incerottato alla prima di Serie A
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.