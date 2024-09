Giovani: condizione per trasformare le città

Il sindaco di Roma Capitale, Roberto Gualtieri, ha sottolineato l’importanza dei giovani per il futuro della città durante un evento all’Università degli Studi Link a Roma, dove sono state premiate 60 giovani promesse della politica italiana, tutte under 30. Gualtieri ha affermato che i giovani rappresentano una condizione fondamentale per il rilancio della capitale, trasformandola in una città creativa e vibrante, capace di attrarre piuttosto che respingere le nuove generazioni. Ha evidenziato come la questione giovanile debba essere una priorità e che è essenziale avere una classe dirigente giovane e preparata per affrontare le sfide del presente e del futuro.

Il sindaco ha rimarcato come la mancanza di una dirigenza giovanile possa rendere difficile il processo di trasformazione della città. I giovani non sono solo il futuro, ma anche il presente e la loro partecipazione attiva nella politica e nella società è cruciale. Gualtieri ha invitato a mettere al centro delle politiche pubbliche le istanze e le esigenze dei giovani, affinché possano sentirsi parte integrante della comunità e contribuire attivamente alla costruzione di una Roma migliore.

L’evento ha offerto spazio per la celebrazione dei giovani talenti, un elemento che il sindaco ritiene fondamentale per iniettare nuove idee e innovazione nella politica italiana. La presenza di giovani leader può portare a una visione fresca e dinamica delle questioni urbane, stimolando un dibattito necessario e coinvolgente su come affrontare le sfide contemporanee.

In conclusione, Gualtieri ha evidenziato che il successo di Roma come metropoli moderna dipende dalla capacità di attrarre e sostenere i giovani, promuovendo un ambiente favorevole che consenta loro di prosperare e impegnarsi politicamente. Solo investendo nel capitale umano rappresentato dai giovani si potrà sperare di vedere una città che sappia rispondere con creatività e vigore alle sfide del futuro, diventando un modello per altre città italiane e europee.