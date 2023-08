Giovane uomo per Gemma Galgani: “Mi ha ridato il sorriso”

In questi giorni girano voci secondo le quali questo sarebbe l’ultimo anno per Gemma Galgani a Uomini e Donne, ma probabilmente come per i rumor su Tina Cipollari, anche questa è una fake news. Sulla dama torinese però circola anche un’altra indiscrezione. Sembra infatti che la donna stia trascorrendo l’estate con un giovane uomo che le avrebbe ridato il sorriso.

Un giovane uomo nell’estate di Gemma Galgani.

Secondo il settimanale Mio, la Galgani starebbe passando l’estate in dolce compagnia: “Bella estate per Gemma. ‘Un giovane uomo mi ha ridato il sorriso’. A differenza delle altre protagoniste del trono over, Gemma Galgani sta trascorrendo l’estate all’insegna della serenità“. Gemma non ha commentato il gossip, ma ha messo un like al post del settimanale.

Anche Novella 2000 ha riportato l’indiscrezione: “Pare che la Galgani abbia ritrovato il sorriso in queste settimane. Gemma starebbe trascorrendo l’estate con una persona, di cui non conosciamo l’identità. Pare dunque che la Dama torinese abbia una nuova fiamma, ciò nonostante non si hanno dettagli su quello che sarebbe accaduto“.

Gemma lascerà davvero Uomini e Donne? Secondo Giorgio no.

All’addio di Gemma a Uomini e Donne non crede quasi nessuno, nemmeno Giorgio Manetti, che a TAG 24 ha rivelato: “Se è vero che lascerà? Non credo che per lei sia l’ultima edizione. Per lei è importante partecipare e ci tiene. Sono già 15 anni che è in trasmissione. ormai è una presenza fissa e una colonna del dating show. Però non credo che lì troverà l’uomo che cerca. Non ci crede quasi nessuno che lei vada lì solo per cercare un amore. Però non penso che sia l’ultimo anno. Se io tornerò? Non sono interessato e non ho sentito nessuno della produzione“.