Titolo: GIOVANE OPERAIO PER CANTINA E LAVORI IN VIGNA



Azienda: SEAZ SRL – RICERCA E SELEZIONE DI PERSONALE



Descrizione:: Descrizione Per importante realtà familiare del settore vitivinicolo sita nella zona del Barolo, ricerchiamo: 1 OPERAIO PER LAVORI IN VIGNA…

Luogo:: Barolo, Cuneo