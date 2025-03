Giovane infrange il divieto di avvicinamento a Piombino: il braccialetto elettronico rivela tutto

Un giovane italiano è stato denunciato dalla Polizia di Stato a Piombino per aver violato la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. L’episodio si è verificato il 28 febbraio 2025, quando il giovane ha infranto il divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai suoi familiari.

Secondo quanto riportato dal sito della Polizia di Stato, una pattuglia del Commissariato ha ricevuto una segnalazione dalla Sala Operativa riguardo un allerta emanato da un braccialetto elettronico. Questo dispositivo era stato imposto al giovane, già noto alle forze dell’ordine, per monitorare il rispetto di una misura di prevenzione che gli vietava di avvicinarsi a meno di 500 metri dalla persona offesa e dai suoi congiunti.

All’arrivo, gli agenti hanno intercettato il giovane nei pressi dell’abitazione della persona offesa, in una zona a lui vietata per ordine dell’Autorità Giudiziaria. Nonostante i tentativi di giustificarsi, è stato condotto negli uffici del Commissariato e denunciato per violazione dell’articolo 75 del Codice delle leggi antimafia.

È importante notare che il procedimento penale è ancora in corso e le accuse devono essere ulteriormente verificate in un eventuale processo. Solo una sentenza definitiva potrà stabilire la colpevolezza del giovane indagato. Maggiori dettagli sul caso possono essere consultati su Piombino.