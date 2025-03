Una giovane di 20 anni è stata uccisa a coltellate a Messina, in pieno giorno, vicino allo stadio Celeste. Secondo le prime informazioni, sarebbe stata colpita da diversi fendenti al collo e per lei non c’è stato nulla da fare. L’assassino si è dato alla fuga e attualmente non si sa se avesse una relazione con la vittima.