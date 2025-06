Giovane ferito in piazza: aggressione shock ad Arce

Un giovane di 21 anni di Roccasecca è in gravi condizioni dopo essere stato ferito in un’aggressione avvenuta sabato mattina in Piazza Sant’Agostino ad Arce. La lite è iniziata a causa di un commento offensivo rivolto alla fidanzata del ragazzo da un coetaneo albanese. I due si sono incontrati per chiarire la situazione, ma la discussione è degenerata in violenza, con l’aggressore che ha colpito il giovane al volto con una spranga. Il 21enne è crollato a terra, privo di sensi e in una pozza di sangue. I soccorsi sono stati immediati, e l’elicottero del 118 è stato chiamato per trasferirlo in un ospedale attrezzato.

Momenti di tensione si sono verificati in piazza mentre amici e familiari del ferito tentavano di avvicinarsi all’aggressore, che è stato arrestato dai Carabinieri. Solo l’intervento delle forze dell’ordine ha evitato ulteriori conseguenze.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: tg24.sky.it