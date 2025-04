Giovane egiziano ucciso a Abbiategrasso: aggressione mortale nelle strade milanesi

Un giovane egiziano di 21 anni è deceduto dopo essere stato accoltellato ad Abbiategrasso, in provincia di Milano. L’aggressione è avvenuta intorno alle 2 di notte in via Fusè, una stradina adiacente a un’area residenziale abitata prevalentemente da famiglie nordafricane. La vittima, che presentava ferite gravi da arma bianca al torace e al braccio sinistro, è stata soccorsa da un residente che stava tornando a casa.

Immediatamente trasferito all’ospedale di Legnano in condizioni critiche, il giovane ha subito un lungo intervento chirurgico dopo un arresto cardiaco, ma purtroppo non è riuscito a sopravvivere. Le autorità, tra cui i carabinieri, stanno indagando sull’incidente, cercando testimoni e registrazioni da telecamere di sorveglianza nella zona, nota per problematiche sociali e microcriminalità.

L’evento ha riacceso l’attenzione sulla sicurezza nella zona, con riferimenti a episodi di violenza e difficoltà socio-economiche. Questo omicidio ha scosso la comunità locale, mettendo in luce la necessità di un maggiore controllo e prevenzione rispetto alla criminalità nelle aree urbane.

Le indagini continuano per fare chiarezza sull’accaduto e per identificare eventuali responsabili dell’aggressione. L’episodio si inserisce in un contesto di crescente preoccupazione per la violenza tra giovani e per la sicurezza nelle strade, alimentando il dibattito su misure più efficaci da adottare nelle zone più vulnerabili.