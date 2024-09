Giovane di 23 Anni in Condizioni Critiche: Un Paese Sotto Shock

Gagliole, un piccolo comune di circa 500 abitanti nella provincia di Macerata, è sconvolto a seguito di un grave fatto di cronaca avvenuto il pomeriggio di venerdì 6 settembre. Un giovane residenti di 23 anni ha aggredito i propri genitori a coltellate. L’incidente è avvenuto probabilmente a causa di una discussione accesa o di problemi familiari pregressi.

Il padre, un ex carabiniere in pensione di 65 anni, ha subito numerosi colpi al torace e all’addome, ed è in condizioni critiche presso l’ospedale regionale di Torrette, dove è stato trasportato d’urgenza in eliambulanza. Dopo l’arrivo in ospedale, ha dovuto subire un intervento chirurgico e la prognosi è riservata. La madre, di 60 anni, è stata colpita solamente da una singola coltellata, riportando lesioni meno gravi.

Dopo aver aggredito i genitori, il giovane ha tentato di togliersi la vita, infliggendosi gravi ferite alla trachea. Inizialmente trasportato all’ospedale di Camerino, è attualmente ricoverato nella stessa struttura del padre. Le testimonianze di amici e familiari non indicano segnali premonitori riguardo a comportamenti violenti da parte del ragazzo, descritto come tranquillo, similmente a quanto accaduto in un altro caso di aggressione a Paderno Dugnano.

Le forze dell’ordine, composte da carabinieri della Compagnia di Camerino e militari del Reparto operativo di Macerata, sono giunte sul luogo dell’incidente per esaminare la scena e ricostruire le dinamiche dell’aggressione. Sono in corso interrogatori degli abitanti del paese per cercare di capire il movente di questo atto brutale. Intanto, i vicini e conoscenti, profondamente colpiti dall’accaduto, attendono notizie sulle condizioni di salute del padre e della vittima del tentato suicidio, i cui destini sono entrambi incerti.

La comunità di Gagliole è scossa da questa violenza inaspettata, che ha colpito una famiglia e un’intera comunità, lasciando tutti in apprensione e sconcerto.