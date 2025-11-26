10.1 C
Roma
mercoledì – 26 Novembre 2025
Attualità

Giovane di 13 anni fa storia in Uefa Youth League

Da stranotizie
Giovane di 13 anni fa storia in Uefa Youth League

Il centrocampista dell’Arsenal Luis Munoz, 13 anni, è diventato il giocatore più giovane a partecipare alla Uefa Youth League. Nato a dicembre, Munoz è entrato in campo all’85esimo minuto della vittoria per 4-2 dell’Arsenal contro il Bayern Monaco nella competizione under-19, partita in cui Max Dowman ha segnato due gol.

A 13 anni e 11 mesi, Munoz ha battuto il record di Liam Payas, che aveva giocato per il Lincoln Red Imps all’età di 14 anni e tre mesi. Munoz, che diventerà 14 anni il mese prossimo, gioca come centrocampista, ma è entrato in campo come attaccante per gli ultimi minuti della partita.

In precedenza, Munoz ha fatto parte della squadra dell’Arsenal Under-16 che ha vinto le finali nazionali Under-16 della Premier League, battendo l’Aston Villa in finale. Dowman, 15 anni, aveva esordito in Premier League ad agosto e aveva giocato per la prima volta nella Uefa Youth League all’età di 14 anni e otto mesi.

La competizione è riservata alle squadre under-19 dei club che partecipano alla Champions League. Anche Emerson Nwaneri, 15 anni, fratello del centrocampista della prima squadra Ethan, è entrato in campo nella vittoria. I Gunners hanno schierato una squadra con molti giovani meno esperti per dare loro esperienza nella competizione, dato che sono improbabili candidate a progredire alle fasi finali dopo quattro sconfitte nelle prime cinque partite.

Articolo precedente
Perso account Roblox: 2000 notti in fumo!
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.