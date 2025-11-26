Giovane di 13 anni fa storia in Uefa Youth League

Il centrocampista dell’Arsenal Luis Munoz, 13 anni, è diventato il giocatore più giovane a partecipare alla Uefa Youth League. Nato a dicembre, Munoz è entrato in campo all’85esimo minuto della vittoria per 4-2 dell’Arsenal contro il Bayern Monaco nella competizione under-19, partita in cui Max Dowman ha segnato due gol.

A 13 anni e 11 mesi, Munoz ha battuto il record di Liam Payas, che aveva giocato per il Lincoln Red Imps all’età di 14 anni e tre mesi. Munoz, che diventerà 14 anni il mese prossimo, gioca come centrocampista, ma è entrato in campo come attaccante per gli ultimi minuti della partita.

In precedenza, Munoz ha fatto parte della squadra dell’Arsenal Under-16 che ha vinto le finali nazionali Under-16 della Premier League, battendo l’Aston Villa in finale. Dowman, 15 anni, aveva esordito in Premier League ad agosto e aveva giocato per la prima volta nella Uefa Youth League all’età di 14 anni e otto mesi.

La competizione è riservata alle squadre under-19 dei club che partecipano alla Champions League. Anche Emerson Nwaneri, 15 anni, fratello del centrocampista della prima squadra Ethan, è entrato in campo nella vittoria. I Gunners hanno schierato una squadra con molti giovani meno esperti per dare loro esperienza nella competizione, dato che sono improbabili candidate a progredire alle fasi finali dopo quattro sconfitte nelle prime cinque partite.