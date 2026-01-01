9.2 C
Giovane ciclista italiano perde mano in incidente

Un ragazzo di 16 anni ha perso una mano a causa dell’esplosione di un petardo inizialmente inesploso la notte di Capodanno. L’incidente è avvenuto nei pressi dell’ex Forte di Sedegliano, mentre il ragazzo maneggiava materiale pirotecnico con due amici in un campo privato.

La vittima, originaria di Cinto Caomaggiore, in provincia di Venezia, è una promessa del ciclismo. Dopo un festino a Pantianicco, il ragazzo e i suoi amici avevano deciso di spostarsi nel campo privato per esplodere alcuni fuochi artificiali. L’esplosione è avvenuta poco dopo la mezzanotte e, nonostante l’intervento tempestivo dei soccorsi e il trasferimento d’urgenza all’ospedale di Pordenone, non è stato possibile salvare l’arto.

I Carabinieri di Codroipo hanno effettuato un sopralluogo con la presenza degli artificieri per chiarire la dinamica dell’accaduto e accertare la natura del materiale esplosivo utilizzato, verificando se si trattasse di fuochi regolari o illegali. La sindaca di Sedegliano, Debora Donati, è arrivata sul posto per seguire da vicino la situazione.

