Giovane arrestato a Biancavilla per spaccio di droga

Un giovane di 19 anni è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti a Biancavilla, nel quartiere San Giorgio. L’intervento delle forze dell’ordine è stato attivato grazie a una segnalazione ricevuta tramite l’app YouPol della Polizia di Stato.

Durante i consueti controlli sul territorio, gli agenti hanno identificato un’auto bianca, segnalata come sospetta. Alla vista della Polizia, il giovane ha tentato di fuggire, ma è stato fermato rapidamente dagli agenti, che hanno richiesto di scendere dal veicolo per un controllo.

La perquisizione ha portato al rinvenimento di 104 grammi di marijuana, suddivisi in 18 bustine, e 26 grammi di hashish in 9 bustine, oltre a 1.075 euro in contante. Il giovane ha confermato che la droga e il denaro provenivano dall’attività di spaccio.

L’intera sostanza è stata sequestrata per analisi da parte della Polizia Scientifica. Il ragazzo è stato arrestato e, su disposizione del Pubblico Ministero, è stato portato nelle camere di sicurezza della Questura in attesa del giudizio. Il Giudice ha stabilito una misura cautelare che prevede l’obbligo di presentazione alla Polizia e l’obbligo di dimora notturna fino all’udienza successiva.

Questo episodio evidenzia ancora una volta l’efficacia dell’app YouPol, uno strumento che consente ai cittadini di segnalare situazioni di illegalità in modo semplice e sicuro, in forma anche anonima. L’app è stata concepita per affrontare problematiche come lo spaccio di droga e il bullismo, ed è stata ampliata per includere segnalazioni di violenza domestica.