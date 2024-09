Giovane Aggredito sui Navigli di Milano Dopo Incontro su App: Intervento del 118

Un episodio di violenza è avvenuto all’alba dell’8 settembre nei Navigli di Milano, una delle zone più frequentate della movida. Un ragazzo di 23 anni è stato soccorso in via Ascanio Sforza, trovandosi in stato confusionale e presumibilmente alterato dall’alcol. I passanti, preoccupati per la sua condizione, hanno chiamato i soccorsi, e una volta sul posto, i medici del 118 hanno appreso dal giovane che era stato vittima di violenza sessuale.

Il racconto del ragazzo è stato confuso, ma ha affermato di essere stato aggredito da una persona conosciuta tramite un’app di incontri. Sfortunatamente, non è chiaro dove sia avvenuto l’incidente né se il giovane sia riuscito a identificare il suo aggressore. È stato immediatamente trasportato alla clinica Mangiagalli, il principale centro antiviolenza di Milano, dove ha ricevuto le cure mediche necessarie.

Le autorità sono attualmente impegnate in indagini per ricostruire esattamente la dinamica degli eventi. In base alle dichiarazioni del ragazzo, sembra che si fosse dato appuntamento con due persone contattate attraverso l’app di incontri, di cui solo una è sospettata di aver commesso la violenza. Le forze dell’ordine stanno raccogliendo ulteriori informazioni per identificare e rintracciare il presunto aggressore.

Questo caso evidenzia la crescente preoccupazione per la sicurezza nelle zone della movida, dove episodi di violenza possono avvenire. Altri recenti incidenti simili, come la violenza su una ragazza di 14 anni a Maglie, dimostrano la necessità di un’attenta vigilanza e di strategie di prevenzione efficaci.

La situazione del giovane soccorso è ancora in fase di sviluppo, poiché non ci sono riscontri ufficiali che confermino quanto riportato. La comunità e le istituzioni sono chiamate a rispondere a tali episodi per garantire un ambiente più sicuro per tutti, soprattutto per i giovani che partecipano a eventi notturni. È fondamentale che si continui a sensibilizzare l’opinione pubblica e a fornire supporto alle vittime di violenza sessuale, promuovendo un dialogo aperto su queste problematiche.