Giovane Aggredito dai Pitbull in Casa a Ostia: Condizioni Critiche dopo l’Attacco

Un ragazzo di 29 anni è ricoverato in condizioni critiche all’ospedale Grassi di Ostia dopo essere stato aggredito dai suoi due pitbull. L’attacco è avvenuto nella sua abitazione in via Domenico Baffigo, durante la notte tra il 31 gennaio e il 1° febbraio. Le urla del giovane hanno svegliato i vicini, che hanno allertato i soccorsi intorno alla mezzanotte. I soccorritori, giunti sul posto insieme alla polizia, hanno trovato il ragazzo gravemente ferito con profonde lesioni agli arti. I due cani erano ancora presenti vicino a lui quando sono arrivate le forze dell’ordine, e uno di essi avrebbe inflitto le ferite più serie. Il giovane non ha subito lesioni agli organi vitali, ma le sue condizioni rimangono critiche.

I pitbull sono stati trasferiti al canile della Muratella e saranno sottoposti ad analisi comportamentali per determinare le cause della loro aggressività, tra cui la possibilità di stress da cattività. Le indagini sono condotte dagli agenti del X Distretto Lido, i quali stanno ascoltando vicini e familiari per ricostruire dettagliatamente gli eventi.

Questo non è un caso isolato, poiché le aggressioni da parte di cani in Italia stanno aumentando. Solo a gennaio, una donna di 27 anni è stata uccisa a Latina da quattro pitbull, e un altro caso mortale si è verificato l’anno scorso a Manziana, dove un uomo di 39 anni è morto dopo essere stato attaccato da tre rottweiler. Questi eventi sollevano preoccupazioni significative riguardo alla sicurezza legata ai cani pericolosi.