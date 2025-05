Giovanardi denuncia il furto dell’auto, ma la ritrova nel luogo di parcheggio: l’intervento del sindaco

Uscito da un ristorante a Castelvetro di Modena, Carlo Giovanardi, ex ministro 75enne, non trova più la sua auto e si reca dai carabinieri per denunciarne il furto. Tuttavia, dopo un’indagine è emerso che l’auto non era stata rubata, ma era stata semplicemente dimenticata dal politico, ritrovata il giorno successivo esattamente nel posto dove l’aveva parcheggiata, a pochi metri dalla caserma dei carabinieri.

L’episodio risale al 30 aprile. Giovanardi, dopo un pranzo con amici, si era allontanato pensando che fosse una zona tranquilla. Dopo aver cercato in vano, ha deciso di sporgere denuncia. I carabinieri, insieme alla polizia municipale, hanno avviato le indagini e risolto il mistero in poche ore, chiarendo che non c’era stato alcun furto.

Il sindaco di Castelvetro, Federico Poppi, ha espresso soddisfazione per il ritrovamento dell’auto, sottolineando che il veicolo non era scomparso a causa di un furto, ma era stato parcheggiato esattamente dove Giovanardi lo aveva lasciato. Ha aggiunto che era importante per l’immagine del comune, spesso erroneamente percepito come insicuro.

Giovanardi, comprensibilmente imbarazzato, ha ammesso la sua distrazione, scusandosi per quanto accaduto. Ha anche ironizzato sulla sua situazione, evidenziando che non dispone né di un autista né di un’auto blu, chiarendo che si muove autonomamente, contrariamente all’immagine comune dei parlamentari. La vicenda, sebbene inizialmente grave, si è conclusa con una nota di leggerezza.