Giotto.ai: l’intelligenza artificiale svizzera che innova

Giotto.ai è una start-up innovativa di Losanna, fondata da ex ingegneri del Politecnico federale, che si propone di rivoluzionare l’ambito dell’intelligenza artificiale (IA) punteggiando sulle capacità riflessive piuttosto che sull’elaborazione di enormi quantità di dati. Il suo approccio distintivo ha portato la start-up a vincere l’Arc Prize, una competizione internazionale dedicata all’intelligenza artificiale.

Il direttore Aldo Podestà descrive l’obiettivo dell’azienda: sviluppare un sistema di IA che operi come il cervello umano, ossia ragionando in tempo reale anziché basandosi su un apprendimento intensivo. Questo metodo ha reso Giotto.ai un’intelligenza artificiale più efficiente, meno affamata di risorse e capace di affrontare problemi non precedentemente esaminati.

A differenza di giganti come OpenAI, che utilizzano modelli con miliardi di parametri, Giotto.ai si distingue per la sua sobrietà, lavorando con soli 200 milioni di parametri. I risultati sono promettenti: l’algoritmo della start-up ha superato il 23% degli esercizi proposti, a confronto con il 10% di GPT-5 e il 16% di Grok-4.

L’efficienza di Giotto.ai ha attirato l’attenzione delle autorità svizzere. L’Ufficio federale dell’armamento, Armasuisse, ha affidato alla start-up un progetto di 750.000 franchi per sviluppare uno strumento per il rilevamento precoce dei conflitti, mirato a identificare segnali deboli di crisi sociali o geopolitiche.

Questa corsa all’innovazione è resa ancora più urgente dalla questione della sovranità tecnologica. Rimanere dipendenti da tecnologie estere potrebbe compromettere l’indipendenza economica e la sicurezza della Svizzera. Giotto.ai, con una ventina di dipendenti, mira ora a raccogliere fondi per offrire un prodotto al grande pubblico.