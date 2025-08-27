Giostra e feste nei quartieri: economia locale in fermento

Numerosi volontari sono attivi per garantire il servizio nelle cucine, nei bar e ai tavoli. I quartieri si preparano a partecipare all’evento della Giostra, animando le pizzerie, le griglie e i bar nei giardini del Porcinai, in vicolo della Palestra, in piazza San Giusto e allo Slargo di Colcitrone. I vincitori di giugno tornano ai giardini del Porcinai, che hanno subito un restyling, mentre l’allestimento del verde pubblico sarà completato dopo la Giostra.

Questa sera, ai Bastioni di Santo Spirito si svolgerà la serata “Ieri, oggi e domani”, rivolta alle generazioni cresciute con la Giostra. Domani si terrà la 16esima edizione della Corsa del Bamba, seguita da una festa reggaetton venerdì e dalla serata Mamma Mia sabato. Domenica è previsto un pranzo di estrazione e in serata una performance di Saracieco e mini volley.

Lunedì prossimo comincerà la settimana con la celebrazione del cero a Sant’Antonio, mentre martedì ci saranno tornei di freccette, ping pong e baby dance. Mercoledì è in programma il quiz Dr Why, giovedì si simulerà la Giostra, e venerdì ci sarà la provaccia. Sabato si svolgerà la serata propiziatoria, mentre il ristorante rosso verde a Porta Crucifera riaprirà domani.

A Sant’Andrea, domani avrà inizio il San Giusto Divus Indie Fest, seguito da una cena spettacolo Euphoria, un Ballami party e domenica un evento sugli aneddoti del corteggio. Anche Porta San Lorentino riparte con un aperitivo in giardino e offre diversi eventi, culminando con la Cena al contrario. I quartieri hanno organizzato un programma ricco di intrattenimento per bambini, creando così un ambiente coinvolgente per tutte le età.