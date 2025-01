Giorno della Memoria, Mattarella ad Auschwitz. Meloni: “L’antisemitismo non è sconfitto”

Ottant’anni dopo la liberazione di Auschwitz, il mondo ricorda l’orrore dello Shoah, come sottolineato dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Durante la cerimonia che segna questo anniversario, sono presenti diversi capi di Stato, tra cui il presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella. Meloni evidenzia la brutalità del piano nazista che ha portato alla morte di uomini, donne e bambini solo per la loro religione. Menziona anche l’importanza del coraggio dei Giusti che hanno rischiato la vita per salvare gli innocenti.

La premier avverte che l’antisemitismo non è stato sradicato con la caduta dei cancelli di Auschwitz; continua a esistere in forme nuove e diverse. Il governo italiano si impegna a combattere tutte le manifestazioni di antisemitismo, attraverso una nuova Strategia nazionale che prevederà azioni concrete per affrontare questo fenomeno. Meloni invita a ricordare le vittime e ascoltare le testimonianze dei sopravvissuti, sottolineando che la memoria è fondamentale per le nuove generazioni.

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha dichiarato che il Giorno della Memoria è un’opportunità di riflessione sulla tragedia della Shoah e riafferma i principi di dignità umana e coesione sociale. Sottolinea come la conoscenza storica sia essenziale per combattere il negazionismo e l’intolleranza, affermando che il ricordo è cruciale per costruire una società più giusta. Anche il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha sottolineato l’importanza di conservare la memoria delle vittime della Shoah, affermando che educare al rispetto della dignità umana è un dovere verso le future generazioni.