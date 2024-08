“Giorno davvero triste” gravissimo lutto per Un Posto al Sole: era un’icona

Si è spento la scorsa notte Vittorio Colnaghi, considerato uno dei più noti ed affezionati fan della fortunata soap opera napoletana “Un Posto al Sole”. L’uomo era anche da dieci anni amministratore della nota pagina social Upas Libero dedicata al popolare show targato Rai.

lutto ad Un Posto al Sole

Il gruppo completamente dedicato al drama partenopeo è stato inondato di messaggi di cordoglio e di ricordo per la scomparsa di Vittorio Colnaghi, morto in seguito ad un problema cardiaco.

L’uomo era conosciuto soprattutto per aver amministrato per tanti anni il primo gruppo Facebook dedicato ad Un Posto al Sole, divenuto poi Upas Libero, nel quale è rimasto fino alla fine. Degni di nota erano i suoi cosiddetti “riassuntoni” che non mancavano mai di descrivere in maniera ironica e pungente ogni puntata della soap.

Il messaggio di cordoglio pubblicato su Facebook

Nella tarda mattinata di ieri, martedì 27 agosto, è stata pubblicata sulla pagina Facebook “Un posto al sole Rai, upas soap” che vanta un seguito di 73000 follower il seguente messaggio di addio per il compianto Vittorio Colnaghi:

“In questo giorno così triste, tutti noi ci uniamo al dolore della famiglia di Vittorio Colnaghi. Purtroppo questa notte capitano di Upas Libero Un Posto Al Sole ha lasciato questa terra per un problema cardiaco. Questo è uno di quegli annunci che mai avremmo voluto dare. Vittorio era una persona così allegra e rispettosa”.

lutto doloroso

Il messaggio continua così:

“Lo ricorderemo sempre per i suoi modi scherzosi di interpretare i vari personaggi, per i suoi mega riassuntoni e per i suoi bellissimi raduni con i fan di Un Posto Al Sole nelle varie città d’Italia. Oggi è davvero un giorno triste.. Non ci sono altre parole. Condoglianze alla sua Famiglia”.

soap opera partenopea

E si conclude con le seguenti parole:

“Tutti insieme possiamo solo unirci al suo cuore, che vivrà per sempre in tutti quelli che l’hanno conosciuto sia fisicamente che virtualmente. Ciao Vittorio, ciao capitano”.