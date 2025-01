Giorni della Merla 2025: Scopri le Date e il Loro Significato

I giorni della merla, che si svolgono il 29, 30 e 31 gennaio, sono storicamente considerati i più freddi dell’anno. Tuttavia, nel 2025 si prevede un periodo relativamente mite. Secondo la tradizione, se questi giorni sono freddi, si prospetta una bella primavera; se miti, la primavera tarderà ad arrivare. Il freddo di questi giorni è spiegato da fattori meteorologici, poiché in questo periodo la radiazione solare è al minimo e le precipitazioni scarse. Durante il 2025, si anticipa maltempo con possibili nevicate a bassa quota, specialmente al Nord, dove l’aria fredda potrebbe arrivare da un afflusso artico.

Ci sono diverse leggende che spiegano l’origine del nome “giorni della merla”. Una racconta di una merla bianca che, per sopravvivere al freddo, si rifugiò in un comignolo per tre giorni. Al termine, uscì con le piume nere invece che bianche. Un’altra narra di una lotta tra la merla e il mese di gennaio, nel quale la merla si rifugiò per sfuggire al freddo e quando finalmente uscì, i suoi colori erano cambiati. C’è anche una storia di due giovani sposi, Merlo e Merla, che tentarono di attraversare un fiume ghiacciato. Merlo affondò e Merla, distrutta dal dolore, pianse tanto che la sua tristezza si sentirebbe ancora a fine gennaio lungo il Po. Le diverse leggende riflettono la cultura popolare legata a questo periodo dell’anno.