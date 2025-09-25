Giornate Europee del Patrimonio: l’arte di costruire in Italia

“Architetture: l’arte di costruire” è il tema delle Giornate Europee del Patrimonio, che si svolgeranno il 27 e 28 settembre. Queste giornate, promosse dal Consiglio d’Europa e dalla Commissione Europea e coordinate in Italia dal Ministero della Cultura, mirano a riscoprire il patrimonio culturale europeo tramite l’architettura, l’arte e la memoria.

L’edizione 2025 segue lo slogan “Heritage and Architecture: Windows to the Past, Doors to the Future”, invitando a considerare l’architettura come una chiave per comprendere la storia delle comunità e le trasformazioni urbane e rurali della nostra cultura.

Durante queste giornate si potranno partecipare a visite guidate, laboratori, aperture straordinarie e convegni in numerosi luoghi culturali italiani, con un’attenzione particolare ai giovani e alle famiglie. I musei statali saranno aperti eccezionalmente in orario serale al costo simbolico di 1 euro.

La Direzione regionale Musei nazionali Lazio parteciperà attivamente con una programmazione che combina ricerca, creatività e spettacolo dal vivo, valorizzando il patrimonio culturale locale. Tra gli eventi in programma, si segnalano visite guidate alla Torre di Cicerone e alle mura dell’Acropoli ad Arpino, al castello di Vulci, e al Museo Nazionale Etrusco di Viterbo. Ci saranno anche archeotour, laboratori teatrali al Museo delle Navi Romane di Nemi e una rilettura dell’opera di Pier Paolo Pasolini al Museo di Civitavecchia.

Le Giornate Europee del Patrimonio non solo favoriscono la conoscenza, ma invitano a vivere i luoghi della cultura come spazi inclusivi e partecipativi. Il programma completo è consultabile sui canali ufficiali della Direzione regionale Musei nazionali Lazio e sul sito del Ministero della Cultura.