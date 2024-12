Giornate di relax per i due allenatori

Con l’avvicinarsi del 2025, Massimiliano Allegri e Luciano Spalletti hanno deciso di prendersi una pausa sulle montagne italiane, precisamente in Val Badia, dove si stanno dedicando agli sport invernali. Allegri, ex allenatore della Juventus, è stato avvistato mentre scendeva con destrezza sulle piste, affrontando anche i percorsi più impegnativi insieme ad un gruppo di persone. D’altra parte, Spalletti, attuale commissario tecnico della Nazionale italiana, sta seguendo un corso di sci con un maestro, mostrando un rapido miglioramento nelle sue abilità sciistiche, che rispecchia il progresso della sua squadra.

Allegri sta continuando a rimanere attivo e a coltivare le sue passioni in questo periodo di attesa per un nuovo incarico. Recentemente, ha partecipato a un corso di inglese a Londra, un passo che potrebbe rivelarsi significativo per le sue prospettive future nel mondo del calcio. Al contrario, Spalletti tenta di superare la delusione provata durante gli Europei 2024, riuscendo nel frattempo a portare la Nazionale italiana in semifinale di Nations League, dove affronteranno la Germania.

I due allenatori, entrambi con una carriera di successo nel calcio italiano, stanno cercando di ricaricare le batterie e rafforzare le loro competenze per affrontare le sfide future nei rispettivi ruoli. Mentre Allegri si concentra sull’apprendimento delle lingue e sul mantenimento della forma fisica attraverso lo sci, Spalletti si dedica al miglioramento delle sue abilità sportive, assicurando che entrambi siano pronti per tornare in campo appena riceveranno l’occasione.

Le vacanze in montagna rappresentano non solo un’opportunità di relax, ma anche un modo per connettersi con la natura e ritrovare la serenità, ancora più importante considerato il ritmo frenetico del mondo del calcio. In attesa di compiti differenti, Allegri e Spalletti continuano a mantenere viva la loro passione per il calcio e per le nuove esperienze.