Giornata Nazionale Prevenzione Veterinaria in Italia

Domenica 25 gennaio, Piazza Stesicoro sarà una delle piazze italiane che celebreranno la prima Giornata Nazionale della Prevenzione Veterinaria. L’evento, aperto al pubblico, è organizzato dall’Ordine dei Medici Veterinari, Asp di Catania, IZS Sicilia, con la collaborazione di Croce Rossa, per promuovere l’approccio One Health e sensibilizzare sulla salute animale, umana e ambientale.

La Giornata Nazionale della Prevenzione Veterinaria è stata istituita per promuovere la cultura della prevenzione sanitaria animale e umana secondo l’approccio “One Health”, che riconosce l’interconnessione tra salute animale, salute umana e tutela dell’ambiente. L’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Catania, il Dipartimento Veterinario dell’Asp di Catania e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia hanno organizzato una manifestazione divulgativa aperta al pubblico che si terrà domenica 25 gennaio, in Piazza Stesicoro dalle 9.30 alle 17.00.

Durante la giornata, sono previste attività informative, momenti di divulgazione e incontri con la cittadinanza per sensibilizzare sull’importanza della prevenzione veterinaria, del servizio veterinario pubblico e del ruolo centrale dei professionisti sanitari nel garantire la salute collettiva. La medicina veterinaria preventiva rappresenta una componente fondamentale della sanità pubblica, con impatti diretti sulla biosicurezza degli allevamenti, la sicurezza alimentare, il contrasto al fenomeno del randagismo, la prevenzione delle malattie infettive e zoonosi, il corretto uso del farmaco in ambito veterinario e la tutela degli ecosistemi.

La data del 25 gennaio coincide con l’anniversario della fondazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità Animale, simbolo internazionale dell’impegno per la tutela della salute animale a livello globale. La celebrazione della Giornata Nazionale della Prevenzione Veterinaria consente di raccontare alla cittadinanza la complessità di questo lavoro e il valore delle collaborazioni che lo rendono possibile. La prevenzione veterinaria non è un atto episodico, ma un processo continuo che tutela insieme salute umana, animale e ambientale.