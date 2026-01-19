Giornata Nazionale Prevenzione Veterinaria Ascoli Piceno

Domenica 25 gennaio, il Chiostro di San Francesco ospiterà la Giornata Nazionale della Prevenzione Veterinaria. L’evento, che si svolgerà dalle 10 alle 14, sarà aperto alla cittadinanza e sarà dedicato alla tutela degli animali, alla prevenzione sanitaria e al ruolo dei cani a servizio della collettività.

Durante la mattinata, i presenti potranno assistere a dimostrazioni cinofile delle Forze dell’Ordine e della Protezione Civile. Le esercitazioni mostreranno il lavoro congiunto tra conduttore e cane, evidenziando le competenze degli animali impiegati in attività di ricerca, soccorso e sicurezza pubblica.

Sarà inoltre offerto un servizio di microchip gratuito per cani e gatti dei residenti nella provincia di Ascoli Piceno. L’identificazione è obbligatoria per legge e rappresenta uno strumento essenziale per contrastare il randagismo e garantire la tutela degli animali. Ogni proprietario potrà far microchippare fino a tre animali.

Per usufruire del servizio, occorre presentarsi con l’animale, una fotocopia del documento di identità e il codice fiscale. I cani dovranno essere condotti al guinzaglio e, se necessario, con museruola, mentre i gatti dovranno essere trasportati in trasportino.

L’evento è organizzato dal Dr. Giorgio Filipponi, Direttore UOC Sanità Animale dell’AST di Ascoli Piceno, con la collaborazione dei dirigenti veterinari Dott.ssa M. Gabriella Pistilli, Dott. Guido Tempera e Dott.ssa Daniela Malatesta. L’iniziativa si inserisce nel percorso nazionale dedicato alla prevenzione veterinaria e alla sensibilizzazione dei cittadini sul benessere animale.