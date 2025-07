Giornata Nazionale per la Prevenzione Veterinaria: La Salute a cuore

Ogni anno, il 25 gennaio, si celebra la Giornata Nazionale per la Prevenzione Veterinaria, un evento istituito in coincidenza con la fondazione della World Organisation for Animal Health (Woah). Questa ricorrenza offre l’opportunità di sottolineare l’importanza della salute animale nell’ambito della salute pubblica e della sostenibilità.

La Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani (FNOVI) ha accolto favorevolmente la creazione di questa giornata, evidenziando il ruolo cruciale dei veterinari nella tutela della sanità collettiva. L’evento non è solo una celebrazione, ma mira a sensibilizzare la società sull’importanza della prevenzione di malattie e disastri sanitari attraverso la collaborazione tra diverse professioni.

La Giornata si inserisce nella filosofia “One Health”, che riconosce l’interconnessione tra la salute animale, umana e quella dell’ambiente. In un mondo sempre più globalizzato, la salute degli animali è strettamente correlata alla salute delle persone e all’equilibrio degli ecosistemi. In particolare, la prevenzione è fondamentale per combattere le malattie zoonotiche, per le quali i veterinari play un ruolo decisivo.

Questa celebrazione annuale si propone di incoraggiare la cooperazione tra professionisti di vari settori, come medici e ricercatori, affinché la salute animale e quella umana siano affrontate in maniera integrata. La FNOVI intende organizzare iniziative a livello nazionale e locale per scambiare buone pratiche e sviluppare politiche sanitarie orientate alla prevenzione e alla sostenibilità.

In definitiva, la Giornata Nazionale per la Prevenzione Veterinaria rappresenta un invito a investire nella salute, sottolineando la necessità di una percezione culturale più proattiva nei confronti della prevenzione per il benessere di animali, esseri umani e ambiente.