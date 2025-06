Il 21 giugno si celebra la XX Giornata Nazionale per la lotta contro le Leucemie, i Linfomi e il Mieloma. Questa giornata è un’importante opportunità per illustrare i progressi nella ricerca nel campo dell’ematologia, nonché per sostenere i pazienti e le loro famiglie.

Fonte: www.ladigetto.it