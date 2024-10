Giornata nazionale delle vittime degli incidenti sul lavoro oggi, Mattarella: “La sicurezza è una priorità permanente”

La sicurezza sul lavoro è un tema fondamentale per la Repubblica Italiana, come sottolineato dal presidente Sergio Mattarella durante la 74esima Giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro. In questa data, l’Italia si ferma a ricordare coloro che hanno perso la vita o hanno subito infortuni e malattie sul lavoro. Mattarella ha evidenziato l’importanza di questo giorno come un momento di riflessione e di impegno rinnovato, affermando che ogni vita persa o compromessa richiede un’azione collettiva per prevenire ulteriori danni alla salute e alla dignità dei lavoratori. La sicurezza sul lavoro, oltre ad essere un valore costituzionale, rappresenta una questione di dignità umana. Assicurare condizioni di lavoro sicure è un modo per rispettare la vita e il valore di ogni persona, poiché il lavoro deve essere un luogo di crescita e realizzazione, non un rischio per l’incolumità.

Il presidente ha rinnovato la solidarietà della Repubblica alle famiglie delle vittime, esprimendo apprezzamento per l’ANMIL, che da decenni promuove la cultura della sicurezza, sostiene le vittime e offre aiuto alle famiglie in difficoltà. Mattarella ha poi concluso ricordando che lavoro e sicurezza sono diritti inscindibili.

In un’altra dichiarazione, la ministra del Lavoro Marina Calderone ha introdotto la misura della patente a crediti, che sarà obbligatoria per le aziende che operano nei cantieri, avvisando che già 400mila imprese hanno fatto richiesta. Questo provvedimento mira a prevenire comportamenti scorretti nel settore. Calderone ha riconosciuto che c’è molto lavoro da fare per garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro e ha sottolineato l’importanza della prevenzione e della formazione. Ha anche proposto di rivedere le normative attuali affinché possano rispondere alle esigenze di un mondo del lavoro in continua evoluzione.

Inoltre, la ministra ha annunciato che le proposte per migliorare le rendite per le vittime di infortuni sul lavoro saranno inserite nel fascicolo Bilancio del ministero del Lavoro, sottolineando la necessità di garantire rendite dignitose e rispondere alle richieste dei lavoratori.