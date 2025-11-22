6.7 C
Attualità

Giornata nazionale degli alberi in Italia

I carabinieri forestali e oltre duecento studenti della provincia spezzina hanno celebrato la giornata nazionale degli alberi. I nuclei carabinieri forestali della Spezia, Borghetto Vara e Varese Ligure hanno organizzato tre eventi presso la scuola primaria di secondo grado dell’istituto omnicomprensivo “Val di Vara 2” nel Comune di Varese Ligure, a Brugnato e alla scuola “Favaro” a Spezia.

All’iniziativa hanno partecipato i militari delle stazioni carabinieri di Varese Ligure, Borghetto Vara e Spezia Mazzetta, le amministrazioni locali e i dirigenti degli istituti scolastici. Gli studenti e i forestali hanno messo a dimora piante di acero, ginepro, leccio, corbezzolo, salice bianco, abete, nocciolo, cerro e ciliegio per complessive sedici piante.

La festa dell’albero si celebra ogni anno per sensibilizzare i cittadini, soprattutto i più giovani, sull’importanza dei boschi, degli ecosistemi e della biodiversità. La Repubblica italiana riconosce il patrimonio forestale nazionale come parte del capitale naturale nazionale e come bene di rilevante interesse pubblico da tutelare e valorizzare per la stabilità e il benessere delle generazioni presenti e future. I boschi in Italia ricoprono oltre undici milioni di ettari di superficie, pari al trentasette per cento del territorio, per un totale di oltre dodici miliardi di alberi, pari a duecento alberi per ciascun cittadino.

