Giornata Mondiale Salute Mentale Milano: servizi gratuiti per donne

In occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, che si tiene il 10 ottobre, la Fondazione Onda ETS offrirà servizi gratuiti di diagnosi e informazione, grazie alla collaborazione con ospedali con il Bollino Rosa e strutture dedicate alla salute mentale. Tra i servizi disponibili ci sono visite psichiatriche, counselling psicologico, test di valutazione del rischio di depressione, info point, conferenze e materiale informativo.

Il Policlinico di Milano partecipa all’iniziativa, offrendo colloqui e consulenze psichiatriche e psicologiche gratuite per donne in gravidanza e nei sei mesi successivi al parto.

Le consulenze si terranno venerdì 10 ottobre, dalle 10:00 alle 13:00, presso il Padiglione Alfieri al Piano Terra, in via Commenda 12. L’iniziativa è rivolta specificamente a donne in gravidanza e nel periodo post partum. Per partecipare, è richiesta la prenotazione, che può essere effettuata telefonando al numero 02 5503.5958 o scrivendo all’indirizzo email [email protected].

L’obiettivo di questa iniziativa, che giunge alla dodicesima edizione, è di sensibilizzare la popolazione sull’importanza della diagnosi precoce e di agevolare l’accesso alle cure, contrastando pregiudizi, stigma e paure legate alle malattie psichiche.