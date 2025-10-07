12.6 C
Roma
martedì – 7 Ottobre 2025
Salute

Giornata Mondiale Salute Mentale Milano: servizi gratuiti per donne

Da StraNotizie
NEWS

In occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, che si tiene il 10 ottobre, la Fondazione Onda ETS offrirà servizi gratuiti di diagnosi e informazione, grazie alla collaborazione con ospedali con il Bollino Rosa e strutture dedicate alla salute mentale. Tra i servizi disponibili ci sono visite psichiatriche, counselling psicologico, test di valutazione del rischio di depressione, info point, conferenze e materiale informativo.

Il Policlinico di Milano partecipa all’iniziativa, offrendo colloqui e consulenze psichiatriche e psicologiche gratuite per donne in gravidanza e nei sei mesi successivi al parto.

Le consulenze si terranno venerdì 10 ottobre, dalle 10:00 alle 13:00, presso il Padiglione Alfieri al Piano Terra, in via Commenda 12. L’iniziativa è rivolta specificamente a donne in gravidanza e nel periodo post partum. Per partecipare, è richiesta la prenotazione, che può essere effettuata telefonando al numero 02 5503.5958 o scrivendo all’indirizzo email [email protected].

L’obiettivo di questa iniziativa, che giunge alla dodicesima edizione, è di sensibilizzare la popolazione sull’importanza della diagnosi precoce e di agevolare l’accesso alle cure, contrastando pregiudizi, stigma e paure legate alle malattie psichiche.

Articolo precedente
Autunno sullo schermo: film imperdibili da vedere in streaming
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.