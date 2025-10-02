Giornata Mondiale Salute Mentale a Nizza Monferrato

Il mese di ottobre è dedicato alla salute mentale, con eventi organizzati dall’Asl AT a Nizza Monferrato per la Giornata Mondiale della Salute Mentale, sottolineando l’importanza di questo tema per famiglie e comunità.

Il primo giorno, è in programma la mostra “Dall’Istituzione alla Relazione” presso la Chiesa della S.S. Trinità, dalle 9.30 alle 16.00. Questo percorso narrativo e fotografico illustra l’evoluzione della cura psichiatrica e del benessere psicologico. Durante la mostra, un evento online collegherà 120 piazze in Italia dalle 12 alle 13 per discutere strategie di miglioramento dei servizi di salute mentale.

Nella stessa sede, dalle 16 alle 20, si svolgerà un convegno, moderato da Filippo Gastaldi, che esplorerà i cambiamenti nei servizi di salute mentale negli ultimi cinquant’anni. Verrà discussa la legge Basaglia, che ha portato alla chiusura degli ospedali psichiatrici e alla creazione di strutture territoriali, insieme alle nuove sfide per la salute mentale e le risposte adottate nell’ambito di un modello biopsicosociale. Interverranno esperti come Caterina Corbascio, Andrea Vannini, Maurizio Mellana, Gabriella Sala e Patrizia Forin, che insieme alla squadra multidisciplinare dell’Asl AT offriranno spunti di riflessione.

Il secondo giorno, si svolgerà un’iniziativa di fitwalking, con ritrovo alle 8.45 in piazza Marconi e partenza alle 9.30. Si tratta di un percorso di circa 6 km, realizzato in collaborazione con i Gruppi di Cammino dell’Asl AT, per promuovere la salute attraverso gesti quotidiani come il camminare insieme.