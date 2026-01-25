Giornata mondiale lebbra in Italia

La 73ª edizione della Giornata mondiale dei malati di lebbra si svolge con lo slogan “Chi è malato guarisce solo se qualcuno lo abbraccia”. Secondo i dati recenti, nel mondo le persone alle quali è stata diagnosticata la malattia sono state 172.717, con un calo del 5,5% rispetto all’anno precedente. L’Associazione italiana amici di Raoul Follereau sottolinea che ogni 2 minuti viene individuata una persona con lebbra.

La lebbra è una infezione virale e cronica che causa gravi disabilità e viene annoverata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità tra le malattie tropicali neglette. Queste malattie sono più comuni nelle comunità povere delle aree tropicali e sono caratterizzate dalla loro assenza dall’agenda sanitaria globale.

I dati dell’Oms mostrano che le aree del mondo più colpite sono l’India, il Brasile e l’Indonesia, che insieme rappresentano il 79,8% dei casi. Inoltre, il numero dei minori di 15 anni affetti dalla malattia è ancora elevato, il che indica che la trasmissione della malattia è ancora attiva e precoce.

L’obiettivo della Giornata mondiale dei malati di lebbra è di porre l’accento sulla persona e non sulla malattia, sottolineando l’importanza dell’inclusione, della cura e del sostegno per chi è malato e spesso vive ai margini della società. In Italia, l’Associazione italiana amici di Raoul Follereau organizza iniziative per raccogliere fondi necessari per finanziare il contrasto alla malattia, che può presentarsi anche come malattia di importazione in ogni parte del territorio italiano.