“Il 43% delle scuole non dispone di servizi per il lavaggio delle mani con acqua e sapone, con un impatto su 818 milioni di bambini in età scolare. Nei Paesi meno sviluppati, 7 scuole su 10 non hanno un posto dove i bambini possano lavarsi le mani con acqua e sapone. Oggi, in occasione della Giornata mondiale per il lavaggio delle mani (Global Handwashing Day), il cui tema è Igiene delle mani per tutti, l’Unicef ricorda che, anche se il lavaggio delle mani con il sapone è fondamentale nella lotta contro le malattie infettive, tra cui il COVID-19, milioni di persone in tutto il mondo non hanno accesso immediato a un posto in cui lavarsi le mani”. Così Francesco Samengo, presidente dell’Unicef Italia.

