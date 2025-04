Giornata Mondiale dell’Immunologia: dal vaccino anti-vaiolo alle nuove sfide

Oggi si celebra la Giornata mondiale dell’immunologia, un momento per riconoscere l’importanza della scienza che studia le difese dell’organismo contro agenti patogeni. L’immunologo Mauro Minelli sottolinea la necessità di integrare la biotecnologia con una maggiore consapevolezza delle malattie immunomediate. La nascita ufficiale dell’immunologia risale agli studi di Edward Jenner sul vaiolo nel 1796, che ha portato alla creazione del vaccino. Questo impulso ha continuato nel XIX secolo con ricerche significative, da Jacob Henle a Louis Pasteur, fino a Rudolf Virchow, che ha ridefinito la comprensione delle malattie a livello cellulare.

L’evoluzione dell’immunologia ha permesso di fronteggiare epidemie storiche e moderne, inclusa quella provocata dal Sars-CoV-2, alterando profondamente i sistemi sanitari globali. Minelli evidenzia la complessità del sistema immunitario, composto da una rete intricata di organi, cellule e mediatori chimici, sviluppatasi nel tempo per proteggere l’organismo. Le disfunzioni immunitarie, come nel caso del Covid, possono portare a un “fuoco amico”, in cui la risposta immune diventa dannosa.

Minelli sottolinea che esistono molte dinamiche patologiche legate al sistema immunitario, da allergie a malattie autoimmuni, tutte riconducibili a disordini funzionali. Purtroppo, i sistemi sanitari attuali spesso si focalizzano su una visione d’organo piuttosto che su un approccio integrato. La ricerca immunologica ha già dato vita a importanti innovazioni, come gli anticorpi monoclonali. Si spera che giornate come questa possano incentivare modelli di assistenza più efficaci per affrontare le sfide sanitarie future.