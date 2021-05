C’era un tempo, non molto lontano, quando il solo ronzio ci infastidiva. Con una mano impegnati a mangiare un frutto e l’altra che volteggia nell’aria, sciò, fastidiosa ape. Tutt’attorno campagne coltivate con insetticidi e fertilizzanti per ottenere il nostro cibo, mentre gli insetti lentamente morivano. Una cartolina, questa, di un certo senso di distacco che molti di noi hanno provato per quei piccoli animali gialli e neri. Esseri straordinari, operai infaticabili che ci accompagnano da sempre, protagonisti nella nostra cultura, nelle poesie, nei cartoni animati, nella ricchezza delle nostre tavole che per troppo tempo – al di là di apicoltori, appassionati e naturalisti – abbiamo sottovalutato, ignorato, scansato.

Oggi invece, complice una nuova coscienza per quell’ambiente che stiamo perdendo, ci rendiamo forse finalmente conto della loro importanza: buona parte della frutta che mangiamo e gli equilibri dei nostri ecosistemi, sono strettamente legati a questi impollinatori in declino. Così, nelle città di tutto il mondo, si realizzano giardini a fiore per attirarli, si allevano api dai campi sino ai tetti (come a Notre Dame), si organizzano donazioni di semi, biberon di zuccheri per le arnie, si istituiscono aree protette, corridoi verdi. Mai come prima, forse, ci stiamo rendendo conto – festeggiando oggi l’ape nel World Bee Day – dell’importanza di questo insetto, del suo ruolo che insieme ad altri impollinatori ci garantisce la sopravvivenza tra l’84% e il 90% delle piante da fiore, dei frutti.

L’IMPORTANZA DELL’APE

Se le api sparissero, molte coltivazioni reggerebbero comunque, se pensiamo per esempio a grano, riso o mais, ma perderemmo nel tempo una larga parte della nostra ricchezza alimentare, in primis di tutta quella frutta e verdura fondamentale per le nostre diete. Dalle mandorle alle mele, dalle fragole ai frutti rossi, ma la perdita di impollinatori influirebbe anche su caffè, cacao, verdure e chiaramente il miele, le cui produzioni sono in difficoltà. Si stima che le api supportino la produzione di 87 fra i principali prodotti agricoli del mondo.

IN DECLINO

Alveari sempre più vuoti, diverse specie a rischio e un declino, quello di api e altri impollinatori, a cui assistiamo da almeno 30 anni e che sembra non avere fine. Uno degli ultimi rapporti Fao sostiene che in Europa il 37% delle api è a rischio declino, con una ripercussione nell’industria agricola del Vecchio Continente quantificabile in circa 22 miliardi di euro (a livello globale 153 miliardi). In Italia, racconta Greenpeace, anche quest’anno già da fine marzo “apicoltori lombardi hanno iniziato a segnalare spopolamenti di alveari nella pianura tra le province di Cremona, Lodi, Mantova e Brescia, una zona che si contraddistingue per un’agricoltura intensiva”. Alveari che si sono poi timidamente ripresi, ma che continuano a mostrare segni di debolezza. Fra le segnalazioni raccolte in 600 alveari si registra la perdita di bottinatrici (quelle che escono per raccogliere nettare e polline) e diverse nuove api nate sottodimensionate. Per Greenpeace “parliamo di oltre 10 milioni di api che non hanno fatto più ritorno ai loro alveari”, ricordando come in quelle zone c’è una intensa attività agricola, anche con sementi trattate con pesticidi.

Episodi come questo si ripeteranno sempre di più, sostiene l’associazione, “se non verrà messa in pratica una radicale transizione per passare dalle attuali pratiche agricole industriali e intensive a un modello agroecologico”.

Anche il Wwf, in questa giornata che si celebra il 20 maggio per ricordare la data di nascita del pioniere dell’apicoltura Anton Jansa, sostiene che per salvare le api sia necessario impegnarsi nelle strategie europee con una “riduzione del 50% dei pesticidi, la creazione di aree per la tutela della biodiversità nel 10% delle aree agricole e il 25% di superficie agricola certificata in biologico entro il 2030”.



Come ricordato in più occasioni, alla base del declino delle api ci sono le tecniche usate nell’agricoltura intensiva e l’uso di insetticidi e pesticidi, le monocolture, il consumo di suolo, la perdita di biodiversità, la crisi climatica che impatta in ogni luogo e anticipa le fioriture e diversi altri fattori che dagli anni Novanta in poi hanno portato a un calo della presenza delle api, almeno il 25% in meno secondo le segnalazioni dei cittadini.



IL CROLLO DELLA PRODUZIONE DI MIELE

Chi ben conosce le dinamiche di questo declino sono gli apicoltori. Meno api o più deboli significa meno miele. Secondo Coldiretti oggi in Italia “50 miliardi di api sono alla fame a causa del clima”, scrive l’associazione sottolineando come gli effetti del surriscaldamento, tra cui le gelate primaverili e fenomeni meteo intensi, impattino su insetti e raccolti.

Sempre secondo le stime di Coldiretti la produzione di miele in Italia è crollata almeno del 30% nel 2021, questo anche a causa, appunto, della crisi climatica che ha impattato con eventi estremi di siccità, bombe d’acqua e gelate primaverili che hanno compromesso fioriture e lavoro delle api. Il valore potenziale annuo è atteso in 25mila tonnellate di miele ma, ormai da cinque anni, a causa della crisi climatica le aspettative non vengono confermate.

“Le difficoltà delle api sono un pericolo grave per la biodiversità considerato che sono un indicatore dello stato di salute dell’ambiente e servono al lavoro degli agricoltori con l’impollinazione dei fiori. Tre colture alimentari su 4 dipendono in una certa misura per resa e qualità dall’impollinazione dalle api, tra queste ci sono le mele, le pere, le fragole, le ciliegie, i cocomeri e i meloni” spiega l’associazione.

Danni che, in un’Italia da lockdown dove è aumentato del 13% l’acquisto del miele, si fanno sentire per apicoltori e agricoltori che puntavano sulle future vendite del prodotto. Per fortuna, ci ricorda la Fai, la Federazione apicoltori italiani, cresce però il numero di giovani che – nonostante difficoltà e pandemia – si stanno avvicinando al mondo delle api, con un Italia che ha un patrimonio in questo settore importante: nell’ultimo censimento 2020 si parlava di quasi 2 milioni di alveari per un valore stimato di 500 milioni di euro e ai circa 65mila apicoltori attuali (quasi un terzo professionali) recentemente se ne sono aggiunti altri 10mila.

AIUTARE GLI IMPOLLINATORI

Se da una parte sono chiare molte delle cause del declino di questi animali, in attesa di applicazioni di direttive (come quella sugli insetti impollinatori) e cambiamenti, dall’altra nel tentativo di aiutare le api si stanno svolgendo in tutta Italia diverse iniziative, sia operative – come l’apertura di corridoi verdi, di aiuole a fiore, biberon di zucchero alle arnie, piantumazioni e diffusioni di semi – sia di divulgazione – coinvolgendo sempre di più studenti e bambini.



Importante sarà poi anche il monitoraggio: diversi esperimenti, come quello sotto il coordinamento scientifico di Ispra, sono nati per tentare di creare un database e un servizio di monitoraggio degli impollinatori per esempio nei parchi, con tanto di app per la raccolta dati e il coinvolgimento dei citizen scientist, cittadini appassionati di natura e scienza.

Con circa 5,6 milioni di euro destinati a fondi impegnati a tutela degli insetti impollinatori per il triennio 2019-2021, anche il governo promette un maggiore impegno nella loro salvaguardia e il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, ricorda l’importanza della “tutela di questi insetti così preziosi per il mantenimento del nostro patrimonio di biodiversità, e la cui sopravvivenza è messa seriamente a rischio dai cambiamenti climatici, e dai fenomeni legati all’inquinamento ambientale”.

Tutela che però, per salvare davvero il futuro di questi animali di cui soltanto da poco tempo sembriamo davvero prenderci a cuore, deve passare anche per il mantenimento della biodiversità: proteggere e investire nella conservazione non solo delle tanto reclamate api mellifere che ci danno il miele, ma anche e soprattutto su quelle selvatiche, la maggior parte delle 20mila specie di api che conosciamo decisive per la produzione dei cibi che amiamo.