Lo erano una volta, l’emblema della speranza, e lo sono ancora, seppur sotto altre forme. Alla sola parola “oasi” spesso si ha un richiamo diretto a un piccolo rifugio d’acqua e vegetazione in mezzo al deserto, un’ancora di salvezza per gli assettati. Le oasi odierne, specie si parla di quelle italiane gestite dal Wwf, non sono molto diverse: sono rifugi per la salvezza delle specie che stiamo perdendo, della biodiversità in declino.

L’oasi di Burano, la più antica

Sabato 5 giugno in tutta Italia in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente si festeggiano anche loro: le oasi. Scrigni di conservazione della natura, riserve dove è vietata la caccia o qualunque attività che possa arrecare danno alle forme di vita che le popolano, tesori naturali aperti a grandi e piccini per scoprire i segreti della natura che stiamo perdendo. In tutto lo Stivale sono 106, con 34 aree specifiche dedicate. Una delle prime oasi, del Lago di Burano, fu creata nel 1968 e da allora sempre più spazi naturali per la protezione di uccelli, anfibi, rettili, mammiferi insetti e tantissime specie animali e vegetali hanno arricchito una rete di tutela che si estende su più di 31mila ettari del nostro territorio, alcuni gestiti da associazioni ambientaliste e altri appartenenti a privati e portate avanti da enti, comitati e gruppi.

Il lupo e la lince, l’incontro nella neve



Per la Giornata dell’Ambiente decine e decine di Oasi del Wwf apriranno per accogliere cittadini e famiglie e per “liberare la natura”, come recita lo slogan dell’associazione ambientalista. L’invito è quello tramite il sito del Wwf, che dedica una mappa apposita alle oasi da riscoprire, di prenotarsi e visitare questi luoghi incantati per osservare da vicino quello che stiamo proteggendo e rischiamo di perdere.



Da quelle del Trentino come l’oasi di Valtrigona, dove immergersi nella magnificenza del bosco, a quelle del sud Italia come la splendida Oasi delle Cesine bagnata dal mare, o ancora l’affascinante rifugio di Penne in Abruzzo, o Policoro dove nidificano le tartarughe. Per ogni luogo, specie diverse da proteggere, sostenere, a cui offrire un riparo dal rapporto con l’uomo che spesso ha incrinato lo sviluppo della biodiversità e quest’anno, spiega il Wwf, l’invito è soprattutto “all’urgenza di proteggere e rigenerare gli ambienti naturali, recuperando i danni inflitti agli ecosistemi del Pianeta per passare dallo sfruttamento della natura alla sua guarigione”.

Gli angeli che salvano le tartarughe dalle reti



Valpredina: qui si curano gli animali selvatici

Uno degli esempi più belli di questi luoghi protetti arriva all’Oasi di Valpredina, nel bergamasco, un luogo a gestione “famigliare”. Trent’anni fa i coniugi Enzo e Lucia Bardoneschi donarono al Wwf questo spazio e oggi qui si portano avanti progetti per la conservazione del bosco, altri legati all’agricoltura bio e soprattutto grazie al Cras, centro di recupero di animali selvatici, si salvano (spesso dalla caccia) quasi 1500 animali feriti l’anno, dai daini sino ai pipistrelli. A curare l’Oasi, i coniugi Gloria Sigismondi ed Enzo Mauri che dedicano la loro vita alla difesa del bosco e della natura mentre il figlio Matteo guida il centro di recupero per animali selvatici e ogni mese ha a che fare con animali differenti, tutti da aiutare.

Ma ogni mese è anche diverso a seconda che ci sia la caccia o meno. In certi periodi per esempio al centro vengono portate specie protette di rapaci, puntualmente impallinate dai cacciatori. Durante la stagione venatoria il 55-60% di questi uccelli viene ferito da armi da fuoco, mentre negli altri periodi dell’anno la percentuale scende sotto il 30%. Oppure ci sono progetti, a Valpredina, come lo sportello pipistrelli avviato grazie al progetto europeo Life: un metodo per curare e studiare i pipistrelli, animali che affascinano i ricercatori vista la loro alta resistenza alle malattie e che potrebbero contenere segreti anche per alcune cure a beneficio dell’uomo.

Cava Valloni: il paradiso delle testuggini

Se nell’Oasi delle prealpi si curano gli animali della foresta, altrove ci si occupa delle creature più varie: per esempio nell’Oasi Wwf Cava Valloni a Villanova d’Albenga (Savona) sono stati liberati 15 esemplari di Emys orbicularis Ingauna, una specie di testuggine palustre ligure che è originaria del territorio di Albenga e che fu ritenuta virtualmente estinta fino agli anni 90 per via delle pressioni sul suo habitat.

L’incanto della natura protetta nell’oasi Wwf di Villanova d’Albenga che apre al pubblico



Orbetello: il regno dei falchi pescatori

Altro animale salvato dall’estinzione è la rondine di mare, protagonista dell’Oasi Wwf della Laguna di Orbetello. In questa riserva è stata aiutata di recente una colonia di sterne (o rondini di mare) e solo poche settimane fa proprio qui sono nati tre preziosi falchi pescatori. Pochi giorni fa a Orbetello si è assistito allo spettacolo della natura nell’Oasi: le prime schiuse delle sterne, uccelli che affrontano viaggi anche di 9mila chilometri dall’Africa sino all’Italia per riprodursi. “Per molti anni – ha spiegato il Wwf – questa colonia ha rischiato di scomparire per l’allagamento dei nidi d’estate, ma grazie agli interventi proposti dal Wwf è uscita dalla crisi ed è oggi molto florida”.

Astroni: qui si ascolta la natura

In altre realtà ancora, fra cui l’Oasi di Astroni in Campania, il Wwf insieme ad Huawei sta invece portando avanti il progetto ‘Nature Guardian Project’: registrare i suoni della natura per avere più informazioni per comprenderla e proteggerla, un progetto che fa parte delle attività di tutela della biodiversità previste nell’ambito della Campagna WWF ‘ReNature Italy’, lanciata per rigenerare entro 10 anni la natura italiana.

Scopo di tutti questi piani di protezione, insieme alla divulgazione sul ruolo delle Oasi e dei suoi animali, è quindi ribaltare il “rapporto malato” fra uomo e natura. “È venuto il momento – chiosa il Wwf – che i sistemi naturali e i servizi che essi offrono all’umanità diventino un patrimonio comune. È venuto il momento di ridurre il “debito naturale” che continuiamo ad accumulare sulle spalle dei nostri figli”.