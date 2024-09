Giornata mondiale dell’Alzheimer, parte la campagna ‘Pensaci per non dimenticarlo’

In vista della Giornata mondiale dell’Alzheimer del 21 settembre, Lilly ha lanciato la campagna “Pensaci, per non dimenticarlo”, supportata da diverse associazioni, tra cui Aima e Sin. Questo progetto mira a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’Alzheimer, una malattia che colpisce circa 600.000 italiani e ha un impatto devastante sulla vita quotidiana di pazienti e familiari. La campagna è stata presentata a Roma e punta a riscrivere la narrazione attuale sull’Alzheimer, sottolineando l’importanza della diagnosi precoce per rallentare la progressione della malattia e migliorare la qualità della vita dei pazienti.

Un video centrale della campagna utilizza una parte emotiva, composta da letture dell’attore Luca Ward ispirate al romanzo “Elegia per Iris”, e una parte scientifica con interviste a esperti del settore. Medici come Alessandro Padovani e Annachiara Cagnin enfatizzano l’importanza di riconoscere i primi segnali della malattia, che possono includere semplici dimenticanze o cambiamenti nelle abitudini. Una diagnosi tempestiva non solo offre la possibilità di modificare gli stili di vita e intervenire precocemente, ma consente anche ai pazienti e alle loro famiglie di prendere decisioni informate.

A livello globale, circa 416 milioni di persone oltre i 50 anni potrebbero essere affette dalla malattia, con in Italia circa 1 milione di casi di demenza. Tuttavia, meno del 20% di queste persone riceve diagnosi tempestive a causa di un sistema sanitario non sempre preparato e della stigmatizzazione della malattia.

Il messaggio principale degli esperti è chiaro: i familiari possono essere i primi a notare i segnali di deterioramento cognitivo, e il riconoscimento precoce di questi sintomi può condurre a una diagnosi adeguata e a un miglioramento della qualità della vita. Lilly, insieme a vari enti e istituzioni, è impegnata da decenni nella ricerca di soluzioni terapeutiche. Con un investimento superiore agli 8 miliardi di dollari, si cerca di sviluppare trattamenti che possano alterare significativamente il decorso della malattia.

Infine, è emerso che la collaborazione tra governo, professionisti della salute e famiglie è essenziale per migliorare la diagnosi e il trattamento dell’Alzheimer, garantendo così una maggiore attenzione e supporto ai pazienti e ai loro assistenti.