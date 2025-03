Giornata Mondiale dell’Acqua, dialoghi presso l’Ambasciata del Brasile a Roma

In occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua, il 21 marzo 2025, l’Ambasciata del Brasile a Roma e l’Associazione Diplomatia organizzeranno un evento intitolato “Insieme per l’acqua: dialoghi per la Cop30”. La prima Convenzione delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici si svolse nel 1992 a Rio de Janeiro, nota anche come “Accordi di Rio”. Da allora, le “parti” firmatarie si riuniscono annualmente per discutere progressi e sfide. La COP30, che si terrà dal 10 al 21 novembre 2025 a Belém, in Amazzonia, coinvolgerà oltre 60.000 partecipanti da 193 Paesi, mirata a rafforzare l’impegno globale contro il cambiamento climatico. La conferenza si propone di trovare soluzioni per la riduzione delle emissioni di gas serra, l’adattamento ai cambiamenti climatici e il finanziamento per i Paesi in via di sviluppo.

Il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva ha dichiarato che sarà un onore ricevere rappresentanti da tutto il mondo. L’evento “Insieme per l’acqua” si terrà nella sede dell’Ambasciata del Brasile a Roma, presso il Palazzo Pamphilj. Diplomatia è un’associazione no profit che promuove eventi culturali e divulgativi su temi internazionali.

L’evento si svolge un giorno prima della Giornata Mondiale dell’Acqua, celebrata il 22 marzo, un’importante occasione per riflettere sulla crisi idrica globale, che colpisce milioni di persone senza accesso a acqua potabile e servizi igienici adeguati. La crisi dell’acqua ha implicazioni su vari temi globali, come salute, fame, uguaglianza di genere, istruzione e sviluppo economico. Quest’anno, la celebrazione coincide con la Conferenza ONU sull’Acqua 2023 a New York, dove i leader mondiali si incontrano per discutere soluzioni per affrontare questa crisi.