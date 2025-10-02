19.9 C
Roma
giovedì – 2 Ottobre 2025
Salute

Giornata Mondiale della Salute Mentale in Italia nel 2025

Da StraNotizie
NEWS

In vista della Giornata Mondiale della Salute Mentale, Progetto Itaca rinnova il suo impegno a livello nazionale attraverso la campagna di sensibilizzazione “Accendere la luce sulla Salute Mentale”. Il 9 e il 10 ottobre, monumenti e sedi istituzionali in 17 città italiane, tra cui Torino, Milano e Bologna, si illumineranno di verde, simbolo della salute mentale, per aumentare la consapevolezza su questo tema cruciale.

Progetto Itaca, fondazione attiva da oltre venticinque anni, si dedica a informare, prevenire e supportare le persone con disturbi mentali e le loro famiglie. La presidente Felicia Giagnotti sottolinea come, in un periodo in cui i disagi psichici sono aumentati a causa della pandemia, sia fondamentale non affrontarli da soli. Grazie alla collaborazione con Istituzioni e associazioni, la campagna mira a combattere stigma e pregiudizi, promuovendo una maggiore consapevolezza e inclusione.

“Accendere la luce sulla Salute Mentale” ha ricevuto adesioni da enti come la Società Italiana di Psichiatria, e ha il patrocinio di diverse associazioni. Microlino, sponsor tecnico, ha scelto di posizionare la sua iconica Microcar elettrica sotto i monumenti illuminati, esprimendo solidarietà verso le tematiche sociali.

In concomitanza, Progetto Itaca organizza l’undicesima edizione di “Tutti Matti per il Riso”, una raccolta fondi che si svolgerà l’11 e 12 ottobre. Centinaia di volontari distribuiranno, a fronte di una donazione, confezioni di riso insieme a ricette esclusive. Questa iniziativa sostiene i progetti locali di Progetto Itaca, con l’obiettivo di offrire supporto alle persone in difficoltà e alle loro famiglie.

