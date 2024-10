Giornata Mondiale della Salute Mentale: I Limiti del Bonus Psicologo 2024 tra Fondi Insufficienti e Richieste Crescenti

Il Bonus Psicologo ha ricevuto un numero senza precedenti di richieste nel 2024, con 400.505 domande presentate all’Inps, ma solo 3.325 sono state accolte. Questa situazione, emersa in concomitanza con la Giornata mondiale della Salute mentale, evidenzia la grave carenza di fondi disponibili per rispondere a un’esigenza crescente di supporto psicologico, soprattutto dopo la pandemia di Covid-19, che ha accentuato i disturbi ansiosi, depressivi e stress da lockdown.

Introdotto nel 2021, il Bonus Psicologo offre un contributo fino a 50 euro per ogni seduta di psicoterapia per persone con frustrazioni psicologiche. Gli importi totali variano in base all’indicatore ISEE: fino a 1.500 euro per chi ha un ISEE sotto i 15.000 euro, 1.000 euro per chi è tra 15.000 e 30.000 e 500 euro per chi è tra 30.000 e 50.000 euro. Tuttavia, attualmente, le risorse stanziate per il 2024 ammontano a 12 milioni di euro, un aumento minimo rispetto all’anno precedente, ma con ogni probabilità insufficienti per far fronte alla domanda.

Secondo David Lazzari, presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine degli psicologi (Cnop), è fondamentale aumentare i fondi, poiché non tutti coloro che necessitano di supporto psicologico hanno accesso a questo bonus. La difficoltà di accesso è accentuata dai criteri basati su ISEE e dalla tempistica di presentazione delle domande. Nonostante il bonus renda accessibili le sedute, molte persone non sfruttano questa opportunità a causa della mancanza di impegno percepita quando il servizio non comporta alcun costo.

Il bonus ha comunque un impatto positivo nel ridurre lo stigma associato alla terapia psicologica, promuovendo una mentalità più aperta nei confronti del supporto psicologico. Tuttavia, nonostante il potenziale beneficio, esistono criticità nel sistema, soprattutto riguardo alla disponibilità di professionisti e ai tempi di attesa per la terapia.

Infine, i disturbi più comuni riguardano ansia e depressione, condizioni che aumentano in modo significativo a causa di vari fattori come età, ambiente e condizioni socioeconomiche. È essenziale un approccio integrato e strutturato per affrontare le necessità delle persone, poiché si stima che gran parte della popolazione potrebbe trarre beneficio da un supporto psicologico.