Giornata mondiale della salute mentale a Settimo e Ivrea

Il 10 ottobre si celebra la Giornata mondiale della salute mentale, un’opportunità per aumentare la consapevolezza sui problemi legati alla salute mentale e per combattere stigma e discriminazioni. Il Dipartimento di Salute Mentale dell’ASL TO4, diretto dalla dottoressa Silvana Lerda, partecipa con due eventi organizzati dal Centro di Salute Mentale di Settimo-San Mauro e dal Centro di Salute Mentale di Ivrea.

A Settimo-San Mauro, il CSM, in collaborazione con Cantiere Giovani e l’Associazione +Diritti, presenta l’iniziativa “DOC OR NOT?” in piazza della Libertà, prevista per venerdì alle ore 17. L’evento è rivolto anche ai giovani e mira a creare un dialogo tra cittadini e operatori della salute mentale attraverso un gioco interattivo. Gli esercizi commerciali della piazza partecipano all’iniziativa, creando un ambiente favorevole alla socializzazione e alla conoscenza reciproca. +Diritti sarà presente per sensibilizzare la comunità contro lo stigma e promuovere i diritti di chi ha vissuto esperienze di sofferenza mentale, incoraggiando una comprensione più umana delle persone con problematiche psichiatriche.

Parallelamente, il CSM di Ivrea apre le sue porte alla comunità. A partire dalle 9, sono previsti saluti istituzionali e momenti di intrattenimento. Nel pomeriggio si svolgeranno diverse attività, tra cui una “Stanza sensoriale”, un laboratorio artistico con il pittore Michele La Falce e un corso di ballo popolare. Durante l’intera giornata, sarà possibile visitare una mostra di pittura e ammirare i lavori realizzati dai partecipanti seguiti dal CSM.