Giornata Mondiale della Salute Mentale a Mazara del Vallo

In occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, l’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani ha pianificato eventi sul territorio, in particolare a Mazara del Vallo. Il fulcro delle celebrazioni sarà un convegno di due giorni, che si terrà presso la Sala La Bruna del Collegio dei Gesuiti.

Il convegno, intitolato “Disagio psichico, trasformare la consapevolezza in azione”, intende trattare temi legati alla salute mentale con un approccio scientifico, sociale e umano. L’apertura, il 7 ottobre alle ore 9:00, vedrà i saluti di vari esponenti, tra cui la Commissaria Straordinaria dell’Asp di Trapani, Dott.ssa Stefania Pulvirenti, e il Direttore del Dipartimento di Salute Mentale, Dr. Gaetano Vivona.

Durante le due giornate, saranno affrontati diversi argomenti, come le potenzialità dell’ipnosi in psicoterapia, il disturbo narcisistico di personalità, e le dipendenze. Si discuterà anche dell’evoluzione dell’assistenza psichiatrica, dell’importanza delle relazioni interpersonali e del contributo delle arti nei percorsi terapeutici. Interverranno esperti del settore, tra cui psichiatri, psicologi e operatori sociali, in momenti di confronto aperti al pubblico.

Oltre al convegno, il programma prevede ulteriori iniziative culturali e sociali a Mazara del Vallo, come una proiezione al Teatro Garibaldi dedicata agli studenti e una marcia cittadina il 10 ottobre, in occasione della giornata ufficiale, che culminerà con l’inaugurazione di un murale realizzato dall’artista Piero Barbera. La giornata rappresenta un’importante opportunità per sensibilizzare la popolazione sull’importanza del benessere psicologico e combattere lo stigma legato ai disturbi psichici.