Giornata Mondiale della Salute 2025: salute materna e neonatale

Ogni anno, circa 300.000 donne muoiono durante la gravidanza o a causa del parto, e oltre 2 milioni di bambini muoiono nel loro primo mese di vita, con ulteriori 2 milioni di nati morti. Queste morti potrebbero essere prevenute attraverso misure mirate, evidenziando che una vita viene persa ogni 7 secondi. La Giornata Mondiale della Salute, istituita nel 1948 e celebrata il 7 aprile, ha l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla salute come diritto umano fondamentale. Quest’anno, l’OMS lancerà una campagna di un anno sul tema della salute materna e neonatale, intitolata “Healthy beginnings, hopeful futures”, mirata a ridurre il numero delle morti tra le donne e i neonati. Saranno promosse iniziative per migliorare la salute di madri e bambini, incoraggiando anche azioni collettive a favore di famiglie, medici e operatori sanitari.

È fondamentale fornire cure di alta qualità prima, durante e dopo il parto, e i sistemi sanitari devono essere adeguatamente sostenuti per affrontare i problemi legati alla gravidanza. La protezione della salute fisica e psicologica di madri e neonati è essenziale, così come la prevenzione di infezioni e malattie trasmissibili. Le donne e le famiglie necessitano di leggi e politiche che tutelino la loro salute e i loro diritti. Per sostenere l’iniziativa, saranno organizzati eventi informativi e si invitano le persone a usare gli hashtag #HopefulFutures e #HealthForAll sui social media, condividendo le proprie esperienze.

L’ONA, presieduta dall’Avv. Ezio Bonanni, è da anni impegnata nella tutela della salute dei cittadini e contro l’esposizione all’amianto, fornendo servizi di assistenza gratuita.