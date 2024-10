Ieri, 29 ottobre, si è celebrata la Giornata Mondiale della Psoriasi, un’importante occasione per riflettere sui progressi e sulle sfide nella gestione di questa malattia. In Italia, circa 1,8 milioni di persone, di cui 250mila affette da forme gravi, convivono con la psoriasi, una patologia multifattoriale caratterizzata da lesioni cutanee eritematose e squamose. Oltre ai sintomi cutanei, circa il 30% dei pazienti può sviluppare artrite psoriasica, una condizione che compromette gravemente la mobilità. La psoriasi ha anche un impatto psicologico notevole, con molti pazienti che affrontano ansia, depressione e isolamento sociale.

La diagnosi si basa su una valutazione clinica e, se necessario, su una biopsia della pelle. Pur non esistendo una cura definitiva, i trattamenti disponibili perseguono l’obiettivo di ridurre l’infiammazione e migliorare la qualità della vita. Le opzioni terapeutiche includono farmaci topici, fototerapia e farmaci biologici, come i biosimilari, che offrono soluzioni accessibili e sicure per molti pazienti.

In questo contesto, APIAFCO (Associazione Psoriasici Italiani Amici della Fondazione Corazza), fondata nel 2017 da Valeria Corazza, gioca un ruolo centrale nel supporto ai pazienti, puntando a migliorare la loro qualità di vita attraverso l’empowerment e la sensibilizzazione sui trattamenti disponibili. APIAFCO collabora con medici e promuove il benessere quotidiano, incluso l’alimentazione e il supporto psicologico.

Le campagne di sensibilizzazione, come “Psoriasi? Affrontiamola insieme” in partnership con Abbvie, hanno raggiunto 17 città italiane, mentre la campagna “Pausa screening” offre diagnosi gratuite in diverse località, puntando a individuare precocemente la malattia. L’associazione offre anche supporto psicologico ai pazienti e organizza dibattiti per approfondire nuove terapie e sfide familiari legate alla psoriasi infantile.

APIAFCO si impegna inoltre a dialogare con le istituzioni per promuovere l’inclusione della psoriasi nel Piano Nazionale della Cronicità, denunciando l’ingiustizia sociale di questo esclusione. Lo scorso luglio, ha tenuto un incontro a Roma con esperti e rappresentanti istituzionali per affrontare le necessità dei pazienti.

Le iniziative recenti includono eventi e conferenze che approfondiscono modelli organizzativi e l’uso della tecnologia nella gestione della psoriasi, culminando nella conferenza stampa del 29 ottobre a Roma per discutere le future sfide della malattia.