Giornata Mondiale della Pizza: Un Simbolo d’Italia secondo Lollobrigida

Venerdì 17 gennaio si celebra il World Pizza Day, un evento dedicato a uno dei simboli più rappresentativi della cultura italiana. Il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, ha utilizzato i social per onorare questo giorno, definendo la pizza come un prodotto tradizionale che incarna l’arte dei pizzaioli napoletani, riconosciuta dall’UNESCO come Patrimonio Immateriale dell’Umanità. Lollobrigida ha enfatizzato il significato di condivisione che la pizza porta, esprimendo gratitudine ai pizzaioli e agli operatori del settore agroalimentare.

L’UNESCO ha riconosciuto l’arte tradizionale del pizzaiuolo napoletano, sottolineando l’importanza culturale e la continuità di questa pratica che unisce le generazioni. Tuttavia, Alberto Grandi, professore dell’Università di Parma, mette in discussione l’italianità della pizza. Nel suo libro “La cucina italiana non esiste” e nei suoi podcast, Grandi sostiene che la pizza, sebbene abbia una lunga storia a Napoli, ha paralleli in altre culture del Mediterraneo, come la pida turca, la pita greca e la pissaladière francese.

Grandi osserva che la pizza, così come la conosciamo oggi, è emersa principalmente dopo la Seconda Guerra Mondiale, non essendo ampiamente conosciuta al di fuori di Napoli prima di quel periodo. Inoltre, evidenzia il ruolo fondamentale degli americani nel trasformare la pizza in un prodotto di successo: gli italiani emigrati negli Stati Uniti hanno contribuito a migliorarne la qualità e a standardizzarla, facendola tornare a Napoli come simbolo della città, dopo che originariamente era un cibo della povertà.

Grandi esprime la sua confusione sul perché si arrabbi la gente per la narrazione di questa evoluzione storica, ponendo l’accento sul cambiamento da un prodotto di bassa qualità a uno di prestigio in sei decenni. La sua posizione provoca dibattito, specialmente in un contesto dove il patrimonio culinario italiano è oggetto di difesa e orgoglio. In sintesi, l’articolo mette in luce le celebrazioni del World Pizza Day e le controversie legate all’identità culturale della pizza, evidenziando come questa pietanza abbia viaggiato e si sia trasformata nel tempo.