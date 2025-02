Giornata Mondiale della Nutella, un evento speciale al Maxxi di Roma per la crema spalmabile più famosa al mondo

Il 5 febbraio si celebra il World Nutella® Day, una ricorrenza istituita nel 2007 da una blogger americana con l’intento di creare una giornata speciale per unire la comunità globale e celebrare la passione per la Nutella®, la crema di nocciole e cacao più famosa al mondo. Questa iniziativa ha trovato spazio sui social media, dove gli appassionati possono condividere le loro esperienze e ricette legate a questo prodotto iconico.

Quest’anno, per celebrare il World Nutella® Day in Italia, il brand ha organizzato un evento significativo al MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo di Roma, in concomitanza con l’esposizione “Joyn! Un viaggio nel mondo Nutella®”, un evento che segna i 60 anni di storia della Nutella®. L’esposizione offre un’opportunità per esplorare il legame tra Nutella® e la cultura contemporanea, presentando installazioni e attività che coinvolgono il pubblico.

L’evento ha avuto un’ampia partecipazione, attirando fan e curiosi desiderosi di scoprire di più sulla storia della Nutella® e sul suo impatto nel mondo gastronomico e sociale. Attraverso giochi, laboratori e altre attività interattive, i visitatori hanno avuto la possibilità di immergersi nel mondo di Nutella®, celebrando non solo il suo gusto unico ma anche il messaggio di condivisione e gioia che rappresenta.

Il World Nutella® Day, dunque, non è solo una celebrazione di un prodotto, ma un’occasione per unire le persone in una comune passione e festeggiare momenti di dolcezza nella vita quotidiana.