Giornata Mondiale del Parkinson: le novità dalla scienza

L’11 aprile si celebra la Giornata Mondiale della Malattia di Parkinson, una condizione neurodegenerativa che colpisce il sistema nervoso e si manifesta con sintomi motori come tremori, rigidità e bradicinesia. Questi sintomi derivano dalla morte di cellule nervose nel cervello che producono dopamina, un neurotrasmettitore essenziale per il controllo del movimento. La malattia prende il nome dal medico inglese James Parkinson, che nel XIX secolo la descrisse come “Paralisi agitante”.

Le cause specifiche del Parkinson non sono ancora del tutto comprese. Alcuni fattori di rischio includono l’esposizione a sostanze chimiche e predisposizioni genetiche. I “corpi di Lewy”, inclusioni anomale di proteine nei neuroni, sono caratteristiche distintive della malattia. La diagnosi si basa su una valutazione clinica dei sintomi e può includere tecniche di neuroimaging per escludere altre condizioni. Al momento non esiste una cura definitiva, ma la levodopa è il farmaco principale per gestire i sintomi, mentre la fisioterapia contribuisce a migliorare la qualità della vita.

Il consorzio GeoPD si dedica alla ricerca genetica della malattia e il prossimo convegno si terrà a Tubinga, presentando studi innovativi. Tra queste novità vi è la proposta di utilizzare la retina come biomarcatore precoce della malattia. Infine, studi recenti suggeriscono che l’infiammazione cerebrale e il DNA mitocondriale danneggiato possono giocare un ruolo chiave nella progressione del Parkinson, mostrando come l’infiammazione anomala delle cellule microgliali possa contribuire al danno neuronale.