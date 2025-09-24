Giornata Mondiale del Farmacista: l’importanza in Italia

Il 25 settembre si celebra la Giornata Mondiale del Farmacista, un evento importante per riconoscere il ruolo cruciale dei farmacisti nella salute pubblica. Quest’anno, il tema scelto è “Think Health, Think Pharmacist”, che evidenzia l’importanza di questa professione in un contesto di crescenti sfide sanitarie e disuguaglianze nell’accesso ai servizi.

I farmacisti, con oltre 20.000 presenze in Italia, sono considerati tra i primi riferimenti di fiducia per i cittadini; svolgono un ruolo fondamentale nella promozione del self-care e dell’accesso alla salute. Davide Fanelli, General Manager di Haleon per l’Europa meridionale e Italia, ha sottolineato l’importanza di essere al fianco dei farmacisti, supportando l’educazione e promuovendo l’uso responsabile dei prodotti per la salute.

Haleon, leader nel settore del Consumer Healthcare, mira a rendere la salute più accessibile attraverso programmi di formazione e aggiornamento per i farmacisti. Un esempio è il portale Haleon Health Partner, che offre risorse a oltre 14.000 iscritti, inclusi corsi di formazione a distanza gratuiti. Tali iniziative aiutano i farmacisti a fornire informazioni e servizi di qualità, migliorando così la risposta del sistema sanitario alle esigenze della popolazione.

Il messaggio principale è che il self-care, mediato dai farmacisti, contribuisce anche alla sostenibilità del sistema sanitario. Utilizzare questi servizi in modo responsabile permette di generare un risparmio significativo per il Servizio sanitario nazionale, rafforzando il ruolo del farmacista come alleato fondamentale per la salute delle comunità.