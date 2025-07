Giornata mondiale degli squali: eventi all’Acquario di Cattolica

Il 14 luglio si celebra la Giornata mondiale degli Squali, un’occasione importante per approfondire la conoscenza e la tutela di queste creature marine. L’Acquario di Cattolica partecipa attivamente all’iniziativa, dedicando diverse sessioni di pasto degli squali toro alla sensibilizzazione sui problemi legati alla pesca accidentale di questi animali.

Nel corso della settimana, in particolare mercoledì 16, venerdì 18 e domenica 20 luglio, alle 15:15, un biologo spiegherà ai visitatori il progetto europeo “Life Elife.” Questo programma mira a migliorare la conservazione di squali e razze nel Mar Mediterraneo, un ecosistema minacciato dall’inquinamento e dalla pesca intensiva. Durante gli incontri, il biologo si concentrerà anche sulla diffusione di informazioni corrette riguardo queste specie, sfatando alcuni miti comuni.

Le attività si svolgeranno nella nuova galleria adiacente alla vasca principale dell’Acquario, un’area progettata per promuovere la conservazione degli squali grazie al sostegno dell’Unione Europea. L’ingresso agli eventi è gratuito.

Gli squali, presenti nei mari da circa 400 milioni di anni, comprendono oltre 540 specie, di cui circa 50 nel Mediterraneo, molte delle quali sono attualmente a rischio. Negli ultimi decenni, la popolazione di squali è diminuita drasticamente a causa dell’inquinamento e delle pratiche di pesca. Ogni anno, si stima che circa 100 milioni di squali vengano uccisi.

La fauna mediterranea include specie come lo squalo bianco, il mako e la verdesca, animali che, sebbene possano raggiungere grandi dimensioni, non rappresentano un reale pericolo per l’uomo. Inoltre, si fa spesso confusione sulle specie, con il mito che tutte siano pericolose; in realtà, solo poche di esse possono risultare aggressive.