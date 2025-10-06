Giornata Mondiale degli Animali: Rifugio nel Cuore d’Italia

In occasione della Giornata Mondiale degli Animali, la Casa degli Animali LAV ha aperto al pubblico per presentare gli animali salvati da situazioni di sfruttamento. Questo evento ha offerto un’opportunità unica per scoprire la vita quotidiana del rifugio e le storie degli animali e delle persone che li assistono, attraverso visite guidate gratuite e momenti di riflessione sul rispetto e la dignità degli animali.

Le visite, prenotate in anticipo e sold out in breve tempo, hanno visto la partecipazione di oltre 100 persone, compresi bambini e famiglie. I visitatori hanno potuto conoscere più di 50 mucche salvate, alcune delle quali provengono dall’isola-carcere di Gorgona, dove erano destinate alla macellazione. Altri bovini sono stati recuperati da situazioni drammatiche, come nel caso di una mucca affidata dopo un sequestro in provincia di Bergamo, trovata in condizioni estremamente gravi. Inoltre, due mucche highlander sono state salvate da un circo e una trentina di mucche frisone sono arrivate da una stalla maltrattata.

Per i più giovani, è stato organizzato un percorso educativo interattivo che includeva giochi e attività creative, con Robertino, un vitello nato libero al rifugio, come simbolo di speranza. I bambini hanno avuto la possibilità di imparare attraverso storie e laboratori di disegno.

Al termine delle visite, i partecipanti hanno potuto lasciare un pensiero nel Libro del Rifugio, scattare foto ricordo e fare donazioni per sostenere il rifugio. Il giorno si è concluso con una merenda vegetale per tutti. La Casa degli Animali LAV, situata in un’area di 85 ettari, punta a diventare uno dei centri di recupero più grandi d’Italia, con l’obiettivo di garantire una vita dignitosa a ogni animale.